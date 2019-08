VIDEO - Wesley Sneijder ontroerd door ode

Hij mag zijn (top)voetbalschoenen dan wel aan de wilgen hebben gehangen, Wesley Sneijder blijft een absolute liefhebber. Om die reden, en misschien ook wel omdat hij zijn conditie enigszins op peil wil houden, maakte hij deze week zijn debuut bij de oud-internationals. Zijn eerste wedstrijd voor Oranje was direct in ’hometown’ Utrecht, waar hij aantrad tegen het team van zijn jongere broer Rodney, die een mooie verrassing voor Wesley in petto had.