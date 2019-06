Maker tv-serie Chernobyl vraagt om respect

„Het is geweldig dat Chernobyl veel toeristen heeft geïnspireerd om de plek te bezoeken, maar ik heb de foto’s gezien”, schrijft Mazin op Twitter. „Als je het bezoekt, houd dan in gedachten dat daar een verschrikkelijke tragedie heeft plaatsgevonden. Ga respectvol om met de plek, voor iedereen die geleden heeft of is omgekomen.”

Na het verschijnen van de miniserie Chernobyl, over de nasleep van de kernramp, op HBO in mei is de populariteit van het rampgebied rond de kerncentrale in het noorden van Oekraïne flink gestegen. Vanwege het succes van de serie zou het toerisme volgens een tourorganisatie met zo’n 35 procent zijn toegenomen.

Bekijk ook: Influencers zorgen voor ophef in Tsjernobyl