Duizenden tekenen petitie om film met lesbische Jezus te stoppen

Habit gaat volgens de omschrijving van de filmstudio over een meisje met een ’Jezus-fetish’ die verstrikt raakt in een gewelddadige drugsdeal en zich als non voordoet om zich uit de situatie te redden. Ze krijgt daar verschillende keren bezoek van Paris’ karakter. De hoofdrol is voor Bella Thorne, die eveneens een van de producenten van de film is. Ook Gavin Rossdale speelt een rol.

De opnames van Habit zijn al afgerond. Wanneer de film uitkomt is nog onduidelijk.