Thriller I See You nu al bioscoophit

De meeste voorstellingen in de eerste anderhalve speelweek zijn al uitverkocht, maakte distributeur Gusto Entertainment maandag bekend. De film draait vanaf 1 juni in negentig zalen. „Het liefste zouden we extra zalen inboeken, maar door de coronaregels en het beperkte aantal voorstellingen is dat niet mogelijk”, legt een zegsvrouw uit.

I See You vertelt over een rechercheur die de mysterieuze verdwijning van een jongen in een klein Amerikaanse stadje onderzoekt. Een andere film die het opvallend goed doet in de voorverkoop is Jachterwachter, de eerste bioscooptitel van het duo Rundfunk. Alle voorpremières op 8, 9 en 10 juni zijn inmiddels uitverkocht.

Bioscoopexploitant Pathé heeft inmiddels meer dan 50.000 kaarten voor de eerste anderhalve speelweek na de heropening verkocht. Overigens zijn zalen al snel vol, omdat er per film niet meer dan dertig bezoekers welkom zijn vanwege de coronaregels. Bezoekers moeten op tijd aanwezig zijn, toiletgebruik moet worden beperkt en napraten mag niet. Pathé hoopt het aantal bezoekers op termijn weer te mogen opvoeren; de huidige aantallen bezoekers zijn niet lucratief voor bioscoopexploitanten.