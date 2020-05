’Sylvie en Niclas gaan samenwonen’

De trouwplannen mochten dan al snel gemaakt zijn, een zelfde voordeur deelden Sylvie en haar Niclas nog niet. Toch zou daar nu verandering in komen. Duitse media melden dat de twee samen met een makelaar een villa in een buitenwijk van Hamburg hebben bezichtigd. De woning die ze op het oog hebben zou op vijftigduizend euro na een miljoen kosten.

De villa met zes kamers op zo’n 310 vierkante meter is gelegen nabij Luchthaven Hamburg. Hoewel dat in theorie nadelig kan zijn door de mogelijke geluidsoverlast, heeft het voor hen juist ook een groot voordeel. Zo vliegen zowel Sylvie als Niclas met regelmaat voor hun werk naar het buitenland. Ook Sylvie’s zoon Damián zit geregeld in het vliegtuig om bij zijn vader Rafael van der Vaart in Denemarken te kunnen zijn.

Bruiloft

Het koppel was van plan elkaar in juni het jawoord te geven in het prachtige palazzo Villa Cora, in de heuvels boven Florence, maar begin april werd bekend dat het huwelijk van Sylvie en Niclas niet door kon gaan in verband met het coronavirus. Het paar hoopt een nieuwe datum te kunnen prikken in september, maar het is allerminst zeker of dit gaat lukken.

Tegen het Duitse Bunte zei ze gelaten: „Er spelen belangrijker dingen dan onze bruiloft. Natuurlijk is het triest en jammer dat we alle feestelijkheden ter gelegenheid van ons huwelijk moeten uitstellen. Maar andere personen en ondernemingen worden momenteel harder getroffen dan wij. Daarom zullen we niet klagen, maar afwachten hoe deze hele coronasituatie zich ontwikkelt. Van week tot week bekijken we hoe het verder gaat. Ondertussen blijven we thuis, maken we er het beste van en hopen we gezond te blijven. Uitstellen is niet afstellen. Des te mooier wordt het misschien wel, als we straks weer met onze familie en de mensen die ons lief zijn samen kunnen zijn...”

Ze kunnen nu in ieder geval alvast gaan wennen aan een leven samen nu zij naar alle waarschijnlijkheid iedere avond hetzelfde bed zullen delen.