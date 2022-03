Premium Het beste van De Telegraaf

Filmrecensie Nogal suf spionnetje spelen in ’The 355’

— Wat: actie, thriller — Regie: Simon Kinberg — Met: Jessica Chastain, Penélope Cruz, Diane Kruger

Door Eric le Duc Kopieer naar clipboard

Marie (Diane Kruger), Mason “Mace” Brown (Jessica Chastain)en Khadijah (Lupita Nyong'o) in ’The 355’. Ⓒ PR

Agent 355 was de codenaam van één van de eerste vrouwelijke spionnen die tijdens de Amerikaanse Revolutie (1775-1783) voor de patriotten opereerde. In de actiethriller The 355 is het Jessica Chastain die als inlichtingenofficier strijdt voor een vreedzame en veilige wereld. De actrice – die met The eyes of Tammy Faye kans maakt op een Oscar – speelt Mace Brown. Deze CIA-agent wordt naar Parijs gestuurd om een encryptiesysteem veilig te stellen waarmee computers kunnen worden gehackt. Maar de operatie klapt en het apparaat valt in handen van een terrorist. Met Duitse (Diane Kruger), Engelse (Lupita Nyong’o), Colombiaanse (Penélope Cruz) en Chinese (Bingbing Fan) collega’s probeert Mace de cyberschurk uit te schakelen.