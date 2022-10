Guus Meeuwis euforisch na show in New York: ’Geen woorden voor’

Guus, die in 2020 een kwart eeuw in het vak zat, viert in de concertzaal Webster Hall zijn uitgestelde jubileum. De zanger moest de shows tot twee keer toe uitstellen vanwege de coronacrisis. Zaterdag geeft hij nog een optreden.

„Terwijl jullie in Nederland alweer bijna nadenken over het avondeten, word ik net wakker in New York. Met een lach van oor tot oor. De foto’s spreken volgens mij boekdelen.”

In de Webster Hall is plaats voor 1400 fans. Meeuwis speelde eerder al shows in Olympia in Parijs en de Royal Albert Hall in Londen.