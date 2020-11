Aangifte Connie Witteman tegen Albert Verlinde om bedreiging

Witteman gaat aangifte tegen Verlinde doen, omdat ’ik niet tegen zo’n grote agressieve man ben opgewassen’.

Ze vindt het onbegrijpelijk dat Verlinde haar op televisie zo schoffeerde. „Sowieso houd ik er al niet van als mannen... vrouwen bedreigen...en al helemaal niet dreigen met fysiek geweld... dus ik zal aangifte doen bij de politie.”

In een video op Instagram zei Witteman dat ze het onverantwoord vindt dat mensen nog steeds op vakantie naar Curaçao mogen. Daarom roept ze op om de grenzen te sluiten, iets wat Verlinde onverantwoord vindt. „Ik was niet thuis gelukkig dus ik had haar echt door het trappenhuis getrokken”, vertelde hij bij Shownieuws. „Waarom doe je dit nou? Wat heeft dat nou voor zin?”