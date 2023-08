Netflix-hit Knokke off maakt tongen los in ’kakker’ badplaats: ’Patsers komen hier graag’

Wereldvreemde champagne-lurkende jongeren die tijdens hun ’zorgeloze’ vakantie in Knokke-Heist elke dag het liefst oesters eten in parelwitte strandtenten: in de Netflix-serie Knokke off is de Belgische badplaats decor van de onlangs verschenen dramaserie. Volgens Netflix staat het al wekenlang op nummer 1 in de top 10 van best bekeken series en dat maakt de tongen los in de woonplaats. „Het is hier onwijs bekakt.”

Ⓒ Rene Bouwman