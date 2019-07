Ans Markus: ’Onzeker zijn hoort bij mij’

Ans Markus: „Volgens mijn dochter ben ik veel te openhartig. Maar wat ik zeg is herkenbaar en menselijk.” Ⓒ Sigrid Markus

Rode lippenstift. Zwartomrande ogen. Onberispelijk gekleed. Dat is Ans Markus ten voeten uit. Zonder make-up gaat de Amsterdamse kunstenares de straat niet op. „No way”, zegt ze. Dan voelt ze zich naakt en kwetsbaar. De cosmetica is haar veilige pantser. „Ik kom vaak sterker over dan ik me werkelijk voel. Onzekerheid zit in mijn dna.”