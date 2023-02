Denemarken, Roemenië, Letland en Kroatië kiezen ESF-liedje

Denemarken koos het lied Breaking My Heart van zanger Reiley. Letland stuurt de formatie Sudden Lights in met het lied Aijā.

Voor Roemenië zal zanger Theodor Andrei uitkomen, met het nummer D.G.T. (Off And On). Kroatië vertrouwt op de groep Let 3, die het nummer Mama ŠČ ten gehore zullen brengen.

Derde keer voor Hardy

Eerder op de avond koos Estland al het lied Bridges van zangeres Alika en de Nederlandse producent Wouter Hardy. Het is de derde keer dat een lied van Hardy naar het liedjesfestijn gaat. Eerder was hij verantwoordelijk voor het nummer Arcade waarmee Duncan Laurence in 2019 het Eurovisie Songfestival won. In 2021 werd zijn lied Tout l'Univers, gezongen door Gjon's Tears voor Zwitserland, derde.

Later op de avond zullen Malta en Italië hun keuzes nog wereldkundig maken. Het evenement vindt plaats van 9 tot en met 13 mei in de Britse stad Liverpool.