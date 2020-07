Rolf Sanchez brengt nieuwe single uit

„Wat zomerse muziek kunnen we nu wel gebruiken”, zegt Rolf tegen BuzzE. Niet alleen omdat het weer in Nederland de laatste tijd eerder herfstachtig dan zomers is, maar juist ook vanwege corona. „Veel mensen durven nog niet op vakantie, ik in ieder geval niet. Wat is er dan beter om wat zomer te brengen door middel van een lied?”

Rolf moest door de coronacrisis flink wat van zijn plannen omgooien. De zanger, die het dankzij zijn deelname aan Beste Zangers drukker had dan ooit, zag al zijn optredens in rook opgaan. Dat was even slikken, geeft hij toe.

Plotselinge rust

„Ik voelde me wel een paar dagen rot, maar dat verdween toen ik mij realiseerde dat tegelijkertijd ontzettend veel mensen hun geliefden verloren”, vertelt Rolf relativerend. „Ik kon daarna ook genieten van de plotselinge rust en ik kon dingen doen en regelen waar ik normaal te druk voor ben.”

Rolf dook onder meer de studio in om aan zijn aankomende album te werken en hij zette de laatste puntjes op de i voor zijn theatertour in het najaar. Dankzij de recente versoepelingen rondom de coronamaatregelen gaat die in ieder geval door en kan de zanger zelfs rekenen op meer belangstelling vanuit de theaters. Rolf geeft daarnaast coronaproof concerten in de Ziggo Dome en het Olympisch Stadion.

Meezingen

Zijn groots geplande show in AFAS Live, die eigenlijk in april zou plaatsvinden, is verplaatst naar oktober. Dit natuurlijk wel afhankelijk van de maatregelen van het RIVM. „Spelen in AFAS is echt een jongensdroom en ik heb er hard voor gewerkt, maar dat wil ik wel in een volle zaal.”, zegt hij.

De 29-jarige Rolf is in ieder geval blij dat hij weer op het podium kan staan, ook al is de groep luisteraars nu kleiner, moet iedereen zitten en mag er eigenlijk niet meegezongen worden. „De beleving is anders dan voor de coronacrisis. Mensen hebben echt zin om te luisteren en lijken het nog meer te waarderen”, merkte Rolf al. „Ik moet alleen nog even de juiste manier vinden om niet steeds te roepen dat iedereen mee mag zingen”, besluit hij lachend.