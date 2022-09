Kate Moore en Femi Dawkins winnen Gieskes-Strijbos Podiumprijs

Volgens de jury bouwt Kate Moore (1979) aan een uniek oeuvre waarin ze natuur en cultuur met elkaar tracht te verbinden. Haar muziek is altijd ’intrigerend, melodieus en transparent, maar tegelijkertijd vol bezieling.’ Ze hecht veel belang aan samenwerking met andere musici, daarom richtte zij ook het Herz Ensemble op. „Het opzetten van een eigen ensemble in een tijd waarin juist op ensembles bezuinigd wordt, getuigt van lef en artistiek leiderschap”, aldus de jury.

Femi Dawkins (1966), die zijn jeugd doorbracht in Jamaica en later New York, woont en werkt sinds 1991 in Amsterdam. Hij laat zich niet eenvoudig in een hokje stoppen. Dawkins maakt installaties, schrijft verhalen, tekent illustraties erbij, tradt op op North Sea Jazz, stond aan de basis van het Ancesteal Blues ensemble en het Black Gold Collective. Eerder speelde hij in zijn Afro Galactic Dream Factory, een Afrotechno symfonie. Ook speelde hij onder de naam van zijn alter ego Jimmy Rage mee op negen muziekalbums van artiesten zoals Eric van der Westen,, Jerome Sydendam en Archie Shepp.

Femi Dawkins is een multidisciplinair kunstenaar.

In het juryrapport wordt Dawkins beschreven als verrassende en uitdagende pionier. „Hij behoort tot een kleine voorhoede, die de weg vrijmaakte voor erkening en omarming van de genre Urban Arts en Spoken Word in de Nederlandse podiumkunsten.”