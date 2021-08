Actrice Kathy Griffin: ’Meer angst voor pijnstillers dan voor kanker’

De comédienne maakte maandag bekend dat ze longkanker heeft en een deel van haar linkerlong moest worden verwijderd. „Als ik eerlijk ben was de tumoroperatie wel iets heftiger dan ik had verwacht”, laat ze weten op Instagram. De operatie is voorspoedig verlopen en nu moet de zestigjarige Griffin, vooral bekend van Saturday Night Live en Suddenly Susan, gaan herstellen.

„De laatste keer dat ik in het ziekenhuis moest zijn was in juni 2020. Toen had ik geprobeerd zelfmoord te plegen door een overdosis pillen te nemen.” Griffin vertelt dat ze in het verleden heeft geworsteld met een drugsverslaving en daarom zware pijnstillers probeert te vermijden.

Volgens Griffin – die in 2017 in opspraak kwam nadat ze voor een fotoshoot poseerde met een nagemaakt, afgehakt hoofd van Donald Trump – gaat dat haar lukken. „Ik denk dat ik het wel ga redden”, sluit ze af.

Praten over zelfmoordgedachten kan 24/7 via 0800-0113 en de chat op 113.nl