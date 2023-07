Jan Kooijman maakt carrièreswitch: ’Voor het eerst in musical!’

Jan Kooijman heeft een veelzijdige carrière. Als klassiek geschoold danser maakte hij deel uit van het Scapino Ballet, terwijl hij ook als acteur werkte. Jan speelde onder meer in Goede tijden, slechte tijden en in romcoms als Toscaanse bruiloft en Verliefd op Cuba. Ook in tv-jury’s was hij een graag geziene gast, zoals bij So you think you can dance en Dance dance dance.

Na zijn vakantie komt daar een nieuwe rol bij: die van Edward Lewis, in de nieuwe musical Pretty Woman. Jan heeft warme herinneringen aan de gelijknamige film, met Richard Gere als Edward en Julia Roberts als Vivian Ward. „Die kwam uit toen ik negen was en ik vaak met mijn moeder naar de videotheek ging. Dat was toen een van mijn lievelingsplekken. Op een bepaald ogenblik huurden wij ook Pretty Woman. Julia Roberts en Richard Gere waren fantastisch en het verhaal is een soort sprookje over hoe je vanuit niets iets kunt bereiken.”

Tekst gaat verder onder de foto.

Richard Gere en Julia Roberts veroverden in 1990 de wereld met Pretty Woman. Ⓒ ANP/HH

De acteur was op tv al eens zingend te zien: in 2016 stond hij in de finale van It takes 2. Ook zette hij met eigen werk vorig jaar muzikale stappen. Nu maakt hij weer een bijzondere move. „Dit wordt mijn eerste musical. Ik zing heel graag. Om dat te mogen combineren met spelen vind ik spannend, maar ik kijk er ook naar uit.” Hij mag zich alvast verheugen op het reproduceren van zijn favoriete scène, met Julia Roberts in bad. „Iconisch!” Voor ’Vivian’ Shanna Slaap was het een verrassing wie ze als ’Nederlandse Richard Gere’ aan haar zijde zou krijgen in de musical, die vanaf september is te zien. „Pas bij het maken van de promotiefoto wist ik het: ik draaide me om en Jan stond daar. Heel leuk! Ik kende hem niet persoonlijk, maar wel van So you think you can dance. Ik heb hem nog niet horen zingen, maar hij is een fantastische danser en doet veel als acteur: iemand die je een alleskunner noemt.”