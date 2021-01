Maxime Meiland gaat samenwonen

Helemaal onverwacht komt het nieuws niet. Maxime vertelde afgelopen zomer al dat ze hoopte uiteindelijk samen te gaan wonen met Leroy. Al had ze het toen nog over de woonboerderij van de familie Meiland. „Nu zijn we de helft bij hem en de helft bij mij, maar hij vindt het fantastisch hier”, vertelde ze destijds enthousiast op Instagram.

Die plannen lijken nu echter te zijn veranderd. Moeder Erica laat aan RTL Boulevard weten dat Maxime en haar vriend op zoek zijn naar een nieuw onderkomen voor hun gezinnetje. Er zou zelfs enige haast bij zijn, want het appartement van Leroy zou al verkocht zijn.

Wellicht is het maar goed dat de twee op zoek zijn naar een eigen plekje. Eind december werd bekend dat er problemen zijn met de de vergunning van de boerderij van de Meilandjes. „Ik had net mijn living klaar, ik heb net het prachtige tijgerbehang er op zitten. Maar ja, dan krijg je brieven van de gemeente. Van de gemeente Bronckhorst: het bestemmingsplan schijnt niet goed te zijn bij ons”, liet Martien weten in Linda’s Wintermaand.