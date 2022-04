Premium Het beste van De Telegraaf

’Huwelijkscontract Ben Affleck en Jennifer Lopez wordt een hel!’

Door Sander Tromp

De voorbereidingen op het aanstaande huwelijk van Jennifer Lopez en Ben Affleck gaan nog niet van een leien dakje. Ⓒ Getty Images

Compleet in de wolken was Jennifer Lopez toen ze eerder deze maand haar volgers op sociale media voorzag van allerlei details over het huwelijksaanzoek van Ben Affleck. Het showbizzkoppel was twintig jaar geleden ook al eens verloofd, maar nu lijkt het wél van een bruiloft te komen. Tot zover het goede nieuws, want het ziet ernaar uit dat er een probleem opdoemt. Het opstellen van de huwelijkse voorwaarden zou de advocatenteams, aan beide kanten, namelijk nu al grijze haren bezorgen...