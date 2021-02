’Prins Philip nog heel het weekend in ziekenhuis’

The Sun schrijft dat Philip weet dat het land aan hem denkt en voor hem bidt. De 99-jarige prins werd dinsdagavond uit voorzorg opgenomen in het ziekenhuis in Londen, nadat hij zich al meerdere dagen niet goed voelde. De klachten zijn niet corona-gerelateerd, meldde Buckingham Palace eerder. Philip werd met een auto naar het ziekenhuis gebracht, waar hij zelf naar binnen liep.

De hertog van Edinburgh zou in een goede stemming zijn. Hij ligt in een privékamer en kan vanwege de Covid-19-restricties in het ziekenhuis geen bezoek ontvangen, ook niet van de koningin. Voor zijn opname is Philip getest op corona, net als alle andere patiënten in het King Edward VII ziekenhuis.

Al bijna een jaar zit de prins samen met een kleine stafgroep in een ’bubbel’ vanwege corona. Sinds kerst verblijven Philip en de 94-jarige koningin Elizabeth in kasteel Windsor, net ten westen van Londen