Howard Komproe en Karin Swerink denken mee over songfestival

Een groep van honderd bekende en onbekende Nederlanders heeft meegedacht over de creatieve invulling van het Eurovisie Songfestival, dat in 2020 in Nederland plaatsvindt. Aan deze ’Magic 100’ zijn tips gevraagd over hoe het evenement „leuker wordt om naar te kijken” en „aantrekkelijk voor een brede doelgroep”, meldt de organisatie van het songfestival donderdag.