’John Legend en Chrissy Teigen namen spelletje kaarten mee naar Oscars’

Volgens een bron had het stel een pakje UNO mee om tussendoor aan tafel te spelen. De twee waren samen met ruim honderd anderen uitgenodigd om in het Wallis Annenberg Center for the Performing Arts de uitreiking van de Oscars te volgen. „Ze wilden de meest bruisende tafel zijn”, zo verklaart de insider over waarom Legend en Teigen het kaartspelletje meenamen.

Naast de zanger en het model waren onder anderen ook actrices Naomi Watts en Jennifer Coolidge, acteur Michael Keaton, regisseur J.J. Abrams en presentator Trevor Noah uitgenodigd voor het Oscarfeestje.