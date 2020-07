Dit is de laatste plek waar Vincent van Gogh schilderde

De locatie met de enorme boomstronk bevindt zich op 150 meter van Auberge Ravoux, de herberg in Auvers-sur-Oise waar Van Gogh de laatste 70 dagen van zijn leven verbleef. Deze boomwortels zijn onmiskenbaar Vincents inspiratiebron voor ’Boomwortels’ geweest, zo ontdekte Wouter van der Veen, kunstwetenschapper en directeur van het Institut Van Gogh in het Franse dorp. Hij vond eerder dit jaar een ansichtkaart uit 1900-1910, waarop je een heuvelrand ziet die is begroeid met boomwortels en -stammen.

De (ingekleurde) ansichtkaart die Wouter van der Veen op het spoor zette van de boomstronk.

Van der Veen moest even wachten met een bezoek aan de locatie, doordat Frankrijk in lockdown was. Op het moment dat hij er voor stond en de wortelstronk vergeleek met de ansichtkaart en het schilderij, trok hij de conclusie dat dit ’met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid’ de juiste plek is. Senior onderzoekers Louis van Tilborgh en Teio Meedendorp van het Van Gogh Museum en Bert Maes, specialist in historische bossen, kwamen tot dezelfde conclusie.

Dramatische dag

Van der Veen hierover: „De locatie komt overeen met Van Goghs gewoonte om motieven uit zijn onmiddellijke omgeving vast te leggen. Het zonlicht dat Van Gogh schilderde geeft aan dat de laatste penseelstreken aan het einde van de middag zijn aangebracht, wat informatie verschaft over de indeling van deze dramatische dag, die eindigde met zijn fatale zelfverwonding.”

Juist dat laatste maakt het bijzonder dat de plek waar Vincent voor het laatst zijn penselen vasthield, ook te bezoeken is. Dat zal ongetwijfeld een ontroerende ervaring zijn voor de mensen die jaarlijks in Auvers in de voetstappen van de schilder komen treden.

De teruggevonden boomstronk aan de Rue d’Aubigny, Auvers-sur-Oise.

In samenwerking met de lokale autoriteiten heeft Institut van Gogh ter bescherming van de restanten een houten structuur aangebracht, zodat het publiek de oorspronkelijke boomwortels op verantwoorde wijze kan bezichtigen.

De plek is met een bescheiden ceremonie onthuld in aanwezigheid van Emilie Gordenker, directeur van het Van Gogh Museum Amsterdam, en Willem van Gogh, achterkleinzoon van Vincents broer Theo.