Jeroen van Inkel: dj moet ruimte krijgen voor grap

„De druk om te scoren is groot”, stelt Van Inkel. „Je zoekt dingen op de grens, en soms ga je er overheen. Die ruimte moet je dj’s geven. Ik zou ze niet meteen ontslaan.”

Als voorbeeld vertelde Van Inkel over een stunt die hij met Adam Curry uithaalde nadat paparazzifotograaf Joop van Tellingen vanuit de bosjes Curry en zijn toenmalige vrouw Patricia Paay had gefotografeerd. „We hebben toen op de radio het privénummer van Joop geroepen en tegen luisteraars gezegd: bel Joop even en zeg wat je daarvan vindt. Hij reageerde heel sportief, maar we gingen toen wél over een grens heen.”

Running gag

Het radio-icoon noemde de actie van 538-dj Frank Dane „heel zielig.” Van Inkel wees er echter wel op dat er sprake was van een running gag. „Maan was vaker te gast geweest en elke keer gebeurde er iets raars. Er werd een boom omgezaagd, of er kwam een fanfare langs. Maar je moet jezelf wel blijven afvragen: is dit leuk, en gaat dit te ver?”

Overigens mislukte bij Van Inkel vroeger ook wel eens een grap. „Toen Schwarzenegger in The Grand logeerde, hebben we geprobeerd hem telefonisch te bereiken. We kwamen tot in zijn kamer, maar toen zijn agent opnam en Arnold riep dat hij ons niet kende, werd de telefoon er op gesmeten.”