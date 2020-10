Kan Mart Hoogkamer dit succes nog overtreffen?

Als Mart er over praat, krijgt hij nog kippenvel op zijn arm. „Dit succes betekent ook dat mensen meer van je gaan verwachten. Daarom moet ik het goed aanpakken om door te breken in Nederland. Op 16 oktober ga ik met een band een concert geven met allemaal love songs. Daar was wereldwijd zoveel vraag naar. Via een livestream, die 4,95 kost, kunnen de mensen dit concert volgen in de Leidse Schouwburg. Lekker thuis veilig op de bank, met een biertje of wijntje en een lekker chipje binnen handbereik.”

Vanuit zijn fans was er grote vraag of hij meer liefdessongs wil zingen, maar vooral ook om daarbij zijn innemende glimlach en blauwe ogen te zien. Tijdens het concert gaat Mart een groot aantal Engelstalige songs zingen, evergreens als All By Myself en Hopelessly Devoted to you. „Dat zijn nummers van mijn helden die ik van jongs af aan door de speakers hoorde schallen, omdat mijn vader deze muziek altijd draaide. Ik verstond er niks van wat ze zongen. Maar het maakte wel een gevoel los, wat ik nu nog steeds heb. Natuurlijk zing ik ook enkele Nederlandstalige nummers. Mijn hart zal altijd in Nederland blijven. Ik ben een volkszanger, dat zal nooit veranderen”, aldus Mart tegen Privé.