Zo is het om te logeren bij de Meilandjes: ‘Meid, ik had een slaaaapeloze nacht’

Door Marlies Vording

Ⓒ Hielco Kuipers

Wel een panterprintplafond in de hal, maar nauwelijks stopcontacten op de kamer. Volop ’wijnen, wijnen, wijnen’ in de foyer, maar geen koelkast om ze koud te houden. Wel shampoo, maar geen handzeep. Het pas geopende pension Code Rosé van de familie Meiland is een plek van uitersten. Toch tasten fans diep in de buidel om een glimp op te vangen van deze bekende Nederlanders.