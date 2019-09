Gloort er toch nog hoop voor SCHUMI?

Het ziet ernaar uit dat Michael Schumacher momenteel in ziekenhuis Georges-Pompidou in Parijs verblijft, waar hij inmiddels een stamceltransplantatie zou hebben ondergaan. Ⓒ Hollandse Hoogte

Na een ernstig ski-ongeluk in 2013 vecht zevenvoudig wereldkampioen Formule 1 MICHAEL SCHUMACHER al ruim vijfenhalf jaar voor lichamelijk herstel. En warempel, er gloort hoop aan de horizon. ’Schumi’ onderging in Parijs een succesvolle stamceltransplantatie en is, volgens een medewerker van het ziekenhuis, inmiddels bij kennis...