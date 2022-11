Million Dollar Baby-regisseur Paul Haggis (69) ontkent verkrachting

Haleigh Breest, een voormalig medewerker van een filmevenement in New York, zegt dat Haggis (69) haar in 2013 na een evenement heeft gedwongen mee te gaan naar zijn hotelkamer. Daar zou hij haar hebben verkracht. Ze eist een schadevergoeding van de regisseur.

Volgens Haggis hebben de twee op zijn hotelkamer gezoend en heeft Breest hem vrijwillig oraal bevredigd. „Niets was zonder wederzijdse instemming”, aldus de regisseur.

De rechtszaak tegen Haggis begon vorige maand. Afgelopen zomer werd de regisseur in Italië ook beschuldigd van seksueel misbruik. De rechtbank in de stad Lecce besloot echter geen verder onderzoek in te stellen naar de beschuldigingen.