’Ex-man Britney Spears aangehouden om stalking’

De man werd woensdagochtend opgepakt en zit sindsdien vast in een gevangenis in de Amerikaanse staat Tennessee, schrijft de entertainmentnieuwssite. Alexander kan tegen een borgsom van 50.000 dollar tijdelijk op vrije voeten komen. Het is niet bekend wanneer hij voor de rechter moet verschijnen.

Het is niet de eerste keer dat Alexander in aanraking komt met de politie. Tijdens de bruiloft van Spears en haar man Sam Asghari vorig jaar, werd Alexander ook al opgepakt. Hij drong toen met een mes het huis van de zangeres binnen omdat hij met haar wilde praten. Alexander stond echter niet op de gastenlijst. Een paar maanden later werd hij opnieuw opgepakt op verdenking van juwelendiefstal.

Spears en Alexander waren na een huwelijksceremonie in 2004 in totaal 55 uur getrouwd. De twee kenden elkaar van vroeger.