Te vroeg geboren kindje Paul Rabbering overleden

„Overvallen door verdriet.. ineens was je daar, lieve kleine Benja. Je kwam veel te vroeg. Je was al zo mooi”, schrijft Rabbering. „Wat keken we naar je uit. Je was zo welkom. In m’n gedachten had ik je al zo vaak vastgehouden en geknuffeld. Het leven gaf je geen kans. En nu moeten we verder met jou in ons hart. Dat doet zo’n pijn. Onze wereld staat stil. Lieve mooie Benja.” Rabbering sluit het berichtje af met een wit en een blauw hartje.

Rabbering maakte zo’n vijf weken geleden bekend dat hij en zijn vriendin een tweede kindje verwachtten. In 2019 kregen ze samen al een kind, zoontje Abel.