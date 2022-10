President Israël blij met ophef over uitspraken Kanye West

Kopieer naar clipboard

Ⓒ ANP/HH

De Israëlische president Isaac Herzog is bijzonder ingenomen met de ophef die in de afgelopen weken ontstond na antisemitische uitspraken van Kanye West. In een interview op CNN zei Herzog woensdagavond dat hij „als Israëliër, als Jood en als mens” blij was met de reacties op de uitlatingen.