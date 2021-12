Travis Scott werkt met burgemeesters aan veiligheidsprotocol

De rapper voelt zich verantwoordelijk nadat zich een drama met dodelijke afloop afspeelde tijdens zijn festival Astroworld. Daar vielen tijdens zijn optreden tien doden, tussen de 9 en 27 jaar oud, die overleden door verstikking. Daarnaast raakten er meerdere mensen gewond. Scott werkt samen met de United States Conference of Mayors (USCM), dat ruim 1400 steden uit Amerika vertegenwoordigt. De groep zal zich vooral richten op nieuwe technologieën en innovaties die manieren kunnen bieden om de veiligheid te verbeteren.

Scott had tijdens zijn optreden niet door wat er zich afspeelde in het publiek, waar gedrang ontstond en mensen in de verdrukking raakten. Hij zegt pas later gehoord te hebben wat er gebeurd was, ondanks dat er vanuit het publiek geroepen zou zijn het concert te staken.