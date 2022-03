Keith Richards reageert op corona-uitspraken Eric Clapton

Covid heeft „mensen uit elkaar gehaald en ervoor gezorgd dat mensen soms de verkeerde kant op gingen”, zegt Richards bij de Music Now podcast van muziektijdschrift Rolling Stone. „Ik wil er verdomme gewoon van af zijn en de enige manier waarop dat volgens mij lukt is als iedereen doet wat de dokter zegt.”

Generatiegenoot Clapton, die ook muziek maakte met Richards, is in zowel interviews als recente liedjes kritisch geweest over de coronamaatregelen en -vaccinaties. Zo bracht hij samen met Van Morrison het lied Stand and Deliver uit, waarin wordt gezongen: „Wil je een vrij man zijn, of een slaaf?”

Ook wilde de gitaarvirtuoos niet optreden bij concerten waar een vaccinatie- of testbewijs verplicht was. Verder heeft Clapton gezegd dat hij niet „anti of pro” is, maar dat hij staat voor „vrijheid van keuze.”