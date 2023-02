Eva Jinek (44) in verwachting van tweede kindje

„Dit ben ik met mijn broer Jan”, schrijft Jinek bij een jeugdfoto van zichzelf en haar broer. „Zo leuk dat Pax straks ook iemand heeft om mee op te groeien!”

Jinek en haar partner, Dex van der Voorn, leerden elkaar in 2016 kennen tijdens opnamens in de Verenigde Staten. In 2018 beviel Jinek van zoontje: Pax Valentijn van der Voorn.

Jinek noemde haar eerste zwangerschap in haar Videoland-serie De wereld van Eva „waanzinnig en intens.” Niets raakt haar meer dan haar zoon, omschreef ze. „Het gevoel van vertedering en liefde dat ik kreeg toen hij is geboren, is overweldigend.” Ook vertelt ze hoe moeilijk ze het vindt haar zoontje alleen achter te laten als ze haar talkshows presenteert. „Het is een beetje alsof mijn hart aan een touwtje zit waar de hele tijd aan getrokken wordt om mij eraan te herinneren dat ik iets niet goed doe. En ik weet wat dat is. Dat is mijn schuldgevoel. En het slaat helemaal nergens op.”

Aan het begin van haar talkshow vrijdag is Jinek gefeliciteerd met haar zwangerschap. „Eva, je bent zwanger”, zei haar sidekick Roelof Hemmen, waarna het publiek luid applaus gaf. „Fijn dat ik het eindelijk kon zeggen”, reageerde de 44-jarige presentatrice.

„Ik zat zo die buik in te houden al die maanden”, vervolgde ze. „Ik verstop het hieronder”, zei Eva, terwijl ze naar haar talkshowtafel greep. „Maar als ik rondliep dacht ik: Het gaat niet meer. Dus ik ben blij dat ik het nu kan zeggen.”

Tsjechië

Jinek werd geboren in Tulsa (Oklahoma) nadat haar ouders uit Tsjechië waren gevlucht en werd in het Engels opgevoed. Toen Jinek 11 jaar was besloten ze naar Nederland te verhuizen omdat ze graag wilden dat zij en haar broer Jan in Europa zouden opgroeien.

„Dat ik in het Nederlands mocht presenteren, was een enorme persoonlijke overwinning op mijn taalachterstand”, vertelde Jinek in 2011 tegenover Libelle. „Ik was me daar heel erg van bewust toen ik voor het eerst het nieuws ging lezen. Het voelde alsof ik de handicap die ik had toen ik elf was, had overwonnen. Die taal goed spreken en dit werk doen, daar zit een enorme drive achter. Ik was boos op mijn ouders dat we hiernaartoe verhuisden. Later, op mijn achttiende, zou ik teruggaan naar Amerika. Inmiddels is Nederland thuis geworden.”