Beyoncé heeft meest gelikete foto 2017

Ook op de tweede plek stond een babyfoto, namelijk die waarop Cristiano Ronaldo de geboorte van zijn nieuwe kind bekendmaakte. Deze plaat van 12 november kreeg 11 miljoen likes. Op de derde plaats staat een foto van Selena Gomez waarin zij vertelt dat zij in het ziekenhuis een niertransplantatie heeft ondergaan. Beyoncé, Ronaldo en Selena Gomez zijn de enige drie personen die in de top 10 staan; zij hebben elk meerdere vermeldingen in het lijstje.

De meest gebruikte hashtag op Instagram van 2017 was #love. Op de tweede en derde plek staan #fashion en #photooftheday. De stad waar de meeste foto’s van werden geplaatst dit jaar, is New York. Daarna volgen Moskou en Londen. In de top 10 komt geen Nederlandse stad voor.

In de top 10 met meest gefotografeerde locaties staan vier Disneyland-parken: Anaheim (nummer 1), Tokyo (5), Orlando (6) en Anaheim Adventure Park (nummer 9). Verder werden er veel foto’s geplaatst van Times Square (plek 2) en Central Park (3) in New York en de Eiffeltoren (4) en het Louvre (7) in Parijs.