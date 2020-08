Prinses Charlène oefent bij Corsica voor zeefietsrace

Het is niet de eerste keer voor prinses Charlène op een waterfiets, zoals te zien is op deze foto uit 2018. Ⓒ REUTERS

Prinses Charlène van Monaco was vrijdag voor de kust van Calvi, een plaats aan de noordwestkust van het Franse eiland Corsica, hard aan het trainen op haar zeefiets. Met dit vervoermiddel wil de echtgenote van prins Albert II in het weekeinde van 13 september over de Middellandse Zee naar het 180 kilometer verder gelegen Monaco fietsen.