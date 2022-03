Podcast 'Is de Ierse inzending een aan lager wal geraakt K3-lid?'

Kopieer naar clipboard

Kan Nederland na 2014 en 2019 weer in de top-10 belanden op het Eurovisie Songfestival? Dat bespreken Richard van de Crommert en Katja Zwart in deze aflevering van Songfestivalkoorts. We hebben een kort interview met zangeres S10 over de lancering van haar nummer ‘De Diepte’. Sindsdien stijgt Nederland bij de bookmakers een paar plekken. Met een vast panel gaan we de komende acht weken alle veertig inzendingen van commentaar voorzien. In deze aflevering bespreken we de eerste vijf liedjes voor Turijn.