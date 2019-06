Vier jaar cel geëist voor Belgische acteur wegens kinderporno

De acteur werd in 2016 gearresteerd toen zijn naam opdook in een lopend onderzoek naar kinderporno en een dubieuze chatroom waar die werd uitgewisseld. Na verhoor werd Van Sande vrijgelaten, maar vorig jaar bekende hij toch de chatroom te hebben bezocht. Wel ontkende hij actief te hebben bijgedragen aan de productie en verspreiding van kinderporno.

Wanneer de rechter uitspraak doet in de zaak, is nog niet bekend.

Van Sande is in Nederland vooral bekend van zijn rol als Tom Segers in de serie Zone Stad, die bij de NPO werd uitgezonden onder de naam Politie Antwerpen. Daarnaast had hij een rol in Flikken.