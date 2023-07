Nicol Kremers niet meer te zien in lopende seizoen Massa is kassa

Kremers had vorige week Talpa en producent Concept Street gesommeerd om alle beelden van haar in het bijzijn van haar ex te verwijderen. Als hier niet aan zou worden voldaan, zou Kremers een stap naar de rechter overwegen. In goed overleg zijn nu afspraken gemaakt waarbij ook aanpassingen zijn gedaan in afleveringen van het tiende seizoen die al op tv zijn uitgezonden. „Nicol zal dit lopende seizoen van Massa is kassa niet meer te zien zijn”, luidt de verklaring van Kremers’ advocaten Sébas Diekstra en Allon Kijl. „Afleveringen uit voorgaande seizoenen van Massa is Kassa, met Nicol, blijven zichtbaar op de platformen van Talpa Network.”

In de sommatie van vorige week stond dat Kremers dankzij de beelden van Massa is kassa ’voortdurend en stelselmatig’ wordt herinnerd aan de ’gewelddadige gebeurtenissen uit het verleden’. Kremers zou tijdens de relatie met Gillis door hem zijn mishandeld. Die zaak komt eind augustus voor de rechter.