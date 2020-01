James Corden: ik bestuur wél de auto tijdens Carpool Karaoke

„Ik wil alleen maar even zeggen dat ik altijd de auto bestuur, tenzij we iets anders doen, zoals een dansje of een outfitwissel”, legt James uit in The Late Late Show. „Ik vind het vreselijk om nog meer slecht nieuws te brengen, maar: ik hoef ze eigenlijk ook niet naar werk te brengen. Ook hebben we nog geen enkele keer ooit de carpoolrijstrook gebruikt. Op een paar uitzonderingen na, rijd ik gewoon. En ik wil daar wat respect voor, want waar ik ben geboren rijden we op de andere kant van de weg”, voegt hij er lacherig aan toe.

Op de video die op Twitter gedeeld werd, is te zien dat de auto tijdens de opnames van de Carpool Karaoke op extra wielen stond en werd voortgetrokken door een vrachtwagen. Het filmpje, waarin ook Justin Bieber te zien lijkt te zijn, werd donderdag massaal gedeeld op sociale media en leverde vele reacties op.