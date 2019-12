Vivian Reijs Ⓒ Hollandse Hoogte

In oktober dit jaar stond het leven van Vivian Reijs letterlijk en figuurlijk even stil. De presentatrice en voedingsdeskundige werd getroffen door een hartstilstand. Inmiddels is ze weer aan de betere hand en is van plan 2020 op een knallende manier in te luiden. „Mijn droom komt uit. Ik wilde dit al zó lang!”, zegt ze woensdag tegen De Telegraaf.