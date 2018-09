DJ Lost Frequencies vindt beveiligers overdreven

Zelf is de 24-jarige Felix heel normaal gebleven. Hij heeft bijvoorbeeld nog altijd dezelfde vrienden als voor zijn succes. „Mijn vrienden vinden het leuk dat ik de wereld overvlieg met mijn muziek, maar we hebben het meestal gewoon over alle andere dingen waar begin twintigers het over hebben.”

Felix brak in 2014 door met de hit Are You With Me. Een plaat die achteraf beter had gekund, vindt hij. „De productie van Are You With Me was een schoolvoorbeeld van hoe het niet moet. Ik had niet meer dan een laptop en een koptelefoon toen ik het maakte en het was niet goed afgemixt”, legt hij uit. „Tóch is het zo groot geworden. Dan zie je toch dat sfeer en melodie uiteindelijk belangrijker zijn dan techniek.”