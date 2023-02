Maker documentaire Michael Jackson zet vraagtekens bij biopic

Onlangs werd bekend dat Graham King een film gaat maken over het leven van Michael Jackson. King regisseerde eerder ook al de biopic Bohemian Rhapsody over de Britse band Queen. De rol van The King of Pop wordt gespeeld door zijn eigen neef, Jaafar Jackson.

„Niemand heeft het over het cancelen van deze film waarin een man wordt vereerd die kinderen verkrachtte”, schrijft Reed in een opiniestuk voor de Britse krant. Volgens hem laat het gebrek aan verontwaardiging in de media bij de aankondiging van de biopic zien dat „Jacksons verleiding nog steeds leeft”, ook al is de zanger sinds 2009 al niet meer onder ons.

Kindermisbruik

„Het lijkt alsof de pers, zijn fans en een vaste, oudere demografische groep die opgroeide met Jackson en hem adoreerde, zijn ongezonde relatie met kinderen opzij kan zetten en alleen maar van de muziek kan genieten”, schrijft Reed verder.

De regisseur vraagt zich af hoe zijn collega het vermeende kindermisbruik van de zanger in beeld gaat brengen, als hij dat überhaupt al zou doen. „Door het ontwijken van Jacksons voorliefde voor het slapen met jonge jongens, stuur je deze boodschap uit naar miljoenen slachtoffers van seksueel kindermisbruik: als een pedofiel rijk en populair genoeg is, zal de maatschappij hem vergeven.”