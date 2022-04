DI-RECT, Nick & Simon en prins Harry sluiten Invictus Games af

DI-RECT verzorgde een muzikale show, waarna twee prijzen werden uitgereikt voor bijzondere verdiensten door sporters. Zo wonnen de Belgische Stef en Katrien Wolput de Land Rover Above and Beyond Award, voor de liefde en de 'Invictus-spirit' die ze tijdens het evenement vertoonden. Nick & Simon zongen Bridge Over Troubled Water van Simon & Garfunkel. Ook onder anderen commandant der strijdkrachten Onno Eichelsheim was betrokken bij de afsluiting, die werd gepresenteerd door Eric Corton. Koning Willem-Alexander bekeek de show vanuit de zaal.

Tijdens de ceremonie werden compilatievideo’s van de afgelopen week getoond. Ook werd de Invictus-vlag symbolisch overhandigd aan de Duitse ploeg. Volgend jaar wordt het sportevenement voor fysiek en mentaal gewonde militairen namelijk georganiseerd in Düsseldorf.

De Invictus Games waren van 16 tot en met 22 april in het Zuiderpark in Den Haag. Militairen en veteranen van over de hele wereld reisden naar de hofstad om mee te doen aan verscheidene disciplines zoals roeien, gewichtheffen, atletiek en zwemmen. Vrijdag werd ook bekend dat de eerste wintereditie van de Invictus Games in 2025 in de Canadese plaatsen Vancouver en Whistler is.

Het was de eerste keer dat Harry en Meghan, die de eerste dagen ook aanwezig was, in de openbaarheid buiten Amerika verschenen sinds ze twee jaar geleden hun koninklijke taken neerlegden. Vanwege de veiligheidszorgen wilde het stel niet naar Harry's geboorteland Engeland reizen. Vlak voor hun bezoek aan Den Haag hebben Harry en Meghan een kort bezoek aan koningin Elizabeth gebracht.