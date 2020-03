Parasite verpulvert Engels record Mel Gibson

Regisseur Bong Joon-ho Ⓒ Hollandse Hoogte

De megahit Parasite heeft een volgend record verpulverd. Het is nu in het Verenigd Koninkrijk de best bezochte niet-Engelstalige film in de geschiedenis, meldt The Hollywood Reporter. Dit record stond sinds zestien jaar op naam van The Passion of the Christ van Mel Gibson.