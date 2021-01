Macaulay Culkin ’voor’ wegknippen Trump in Home Alone

Entertainment

Boete voor dollemansrit Ex on the Beach-ster Lena

Ex on the Beach-ster Lena (21) is donderdag door de kantonrechter veroordeeld tot een geldboete en een voorwaardelijke rijontzegging voor de ravage die ze veroorzaakte op 28 april, toen ze in Leeuwarden tegen zeven geparkeerde auto’s botste.