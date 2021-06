Khloé Kardashian: ’Ik heb maar één neuscorrectie laten doen’

„Iedereen roept altijd dat ik aan mijn derde gezichtstransplantatie ben”, verzuchtte de realityster. „En dan nemen ze het me kwalijk dat ik het daar niet over heb. Maar niemand heeft me er ooit direct naar gevraagd.” De Kardashian laat weten dat ze naast die ene neuscorrectie wel injecties in haar gezicht heeft laten toedienen.

De realityster vertelde dat ze tijdens de eerste seizoenen van Keeping up with the Kardashians onzeker werd van het commentaar van kijkers. „Ik was heel zelfverzekerd voordat we met de show begonnen. Ik werd pas onzeker toen mensen als Perez Hilton en bloggers me lelijk begonnen te noemen.”

Khloé, die een stuk langer is dan zussen Kim en Kourtney en in de beginjaren van de realityshow ook iets steviger, stelde dat haar zussen beter werden behandeld in die tijd. Zo werden er voor Kourtney en Kim geregeld ladingen kledingen afgeleverd maar niet voor haar. „Dat was gewoon een feit. En mensen waren daar vrij schaamteloos in ook.”