Marc-Marie Huijbregts gaat niets over Matthijs van Nieuwkerk zeggen

Huijbregts vertelt dat hij bevriend is met Van Nieuwkerk. „Dan is het sowieso heel erg ingewikkeld om daar iets over te zeggen. Omdat wat je er eigenlijk ook over zegt, is nooit goed.” Volgens Huijbregts ben je hem dan al snel te veel aan het verdedigen omdat dat je eerste instinct is. Hij wil hem echter ook niet afvallen. „Iedereen komt nu uit een gat uit de grond om over hem heen te plassen, nou veel plezier ermee, doe dat ook vooral met z’n allen. Maar daar ga ik me verder helemaal niet mee bezig houden.”

Huijbregts vindt ook dat hij „sowieso” geen statement hoeft te maken. „Ik ben Mark Rutte niet. Ik ga er gewoon niets over zeggen.” Wel wil hij alle betrokkenen „heel veel sterkte” wensen in deze tijd.

Vorige week verscheen in de Volkskrant een artikel over jarenlang grensoverschrijdend gedrag achter de schermen van het programma DWDD, onder meer door presentator Matthijs van Nieuwkerk. De presentator liet daarop begin deze week weten voorlopig zijn werk neer te leggen en de banden te verbreken met BnnVara.

