Koningin Elizabeth krijgt toch eerbetoon

De 'royal salute' komt in de plaats van het traditionele Trooping the Colour dat oorspronkelijk diezelfde dag in Londen gehouden had moeten worden en waarmee de verjaardag van het staatshoofd altijd officieel wordt gemarkeerd. Daarbij zijn honderden militairen betrokken, terwijl tienduizenden belangstellenden naar de Mall en Buckingham Palace trekken om de koningin en haar familie te zien.

De coronacrisis maakte al in een vroeg stadium duidelijk dat de feestelijkheden en de militaire show dit jaar niet door konden gaan. Alternatieven waren ook niet voorhanden, zo liet het paleis al in een vroeg stadium weten. Maar nu de coronamaatregelen in Engeland worden versoepeld, is besloten tot een eerbetoon op het gazon van de gedeeltelijk ommuurde binnenplaats van het kasteel, op de plek waar eerder president Donald Trump werd verwelkomd toen hij op theevisite kwam.

Als de reisbeperkingen in het Verenigd Koninkrijk worden versoepeld dan kunnen ook andere leden van de koninklijke familie bij de ceremonie aanwezig zijn.