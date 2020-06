Wesley Sneijder nu bij Beau

Het boek Sneijder gaat over drankgebruik, ruzies op trainingen en zijn huwelijk met Yolanthe Cabau van Kasbergen, maar ook over de geweldige momenten die hij beleefde bij zijn clubs én Oranje.

Oorspronkelijk zou de oud-voetballer maandag bij de mannen van VI praten over de biografie die zaterdag verschijnt. Maar omdat Johan Derksen en René van der Gijp niet meer met presentator Wilfred Genee aan een tafel willen zitten, is de stekker, voorlopig, uit het programma getrokken. „Dat is jammer, daar baal ik van”, liet Sneijder eerder weten.

In de talkshow praat Van Erven Dorens ook over het lijsttrekkerschap van het CDA, nu ook Pieter Omtzigt zich kandidaat heeft gesteld. Is Hugo de Jonge de gedoodverfde winnaar? CEO Pieter Elbers doet zijn verhaal over de 3,4 miljard euro steun voor KLM.