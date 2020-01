NPO 3FM zoekt vervanging Kaj van der Ree

Kaj van der Ree Ⓒ Hollandse Hoogte

NPO 3FM weet nog niet wat er vrijdagavond in de plaats komt van de radioshow van Kaj van der Ree. Dat heeft de radiozender maandag laten weten. BNNVARA stopte per direct met Skaj Is The Limit nadat de presentator werd beschuldigd van seksueel wangedrag.