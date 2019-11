Toeval: Youp van ’t Hek blikt terug vorige aanval

In zijn column schrijft hij zijn frustratie van zich af over de ’hedendaagse fototerreur’, waarbij ’te hulp geroepen Amsterdamse brandweerlieden een reanimatie fotografeerden van een neergeschoten jongen’ en hoe het tegenwoordig normaal lijkt te zijn dat iedereen altijd en overal maar foto’s van maakt. Zelf was hij ook op een zeer ongepast moment onderwerp van iedere cameralens die maar in de buurt was.

„Bijna vier jaar geleden verliet ik zelf een theater per brancard door de artiestenuitgang en stonden er bij de ambulance ook een paar randdebielen met hun telefoon klaar om de kleine komiek op misschien wel zijn laatste tochtje vast te leggen. Nou waren dat inwoners van een stadje waar verder nooit iets gebeurt. Het ambulancepersoneel maakte geen foto’s. Die vroegen niet om een selfie met de koddige cabaretier met hartklachten. Die legden me gewoon netjes aan de beademing. Hoewel ik dat ook wel weer humor had gevonden. Een selfie met de ambulancebroeders. En dan dood!”, schrijft hij.

Vrijdagavond werd Youp opnieuw onwel op het podium. Van ’t Hek werd per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Volgens aanwezigen in de zaal zou hij net een half uur met zijn voorstelling zijn begonnen, toen hij plotseling moeilijk uit zijn woorden kwam. Naar omstandigheden zou de 65-jarige cabaretier het goed maken.

Voor zaterdag stond er wederom een show van Van ’t Hek gepland, ook deze show is geannuleerd. Van zijn voorstelling Met de kennis van nu zijn er tot 20 februari 2020 zo’n 50 shows gepland in Nederland en België. Naar verwachting zal maandag meer bekend zijn over of de komende voorstellingen wel door kunnen gaan. Mensen met een kaartje krijgen hierover de komende week bericht.